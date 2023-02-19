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رئيس البحوث الفلكية: لم نرصد أي مؤشرات حدوث زلازل في مصر

الأحد، 19 فبراير 2023 10:37 م
رئيس البحوث الفلكية: لم نرصد أي مؤشرات حدوث زلازل في مصر الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية
كتب محمد شعلان

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أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الزلازل تحدث بشكل عادي يوميا ولكن التفاعل معها الآن أصبح مختلفا لمفاجأة العالم واهتمامه بعد زلزال تركيا وسوريا، مشيرا إلى أن ما حدث في السعودية وعمان أو اليابان اليوم ليس له علاقة ببعض.
 
وأضاف الدكتور جاد القاضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه طبقا للبيانات التي يتم رصدها لا يوجد شيء يشير إلى حدوث زلازل في مصر، ومصر آمنة من حزام الزلازل ولا يوجد أي مؤشرات خطورة علينا، وأن ما تم نداوله عن انحسار المياه في شواطئ سيناء غير صحيح.
 
وتابع: "كل يوم يحدث زلازل بالآلاف على وجه الأرض وفي حاجات محدش بيشعر بها، وما حدث في تركيا كان كارثة نتيجة ظروف وتداعيات كبيرة ومش عايزين يكون في رعب وهلع واللي بيحدث حولنا بعيد عننا تماما، واحنا مش في حزام زلازل ولا متوقع دخولنا لحزام زلازل".
 

البحوث الفلكية

زلزال تركيا

زلزال سوريا

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اثار الزلازل



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