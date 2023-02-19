رئيس الاتحاد الأفريقى الجديد يشدد على ضرورة العمل من أجل الطموح المشترك لأفريقيا

أ.ش.أ

قال رئيس جزر القمر ورئيس الاتحاد الأفريقي الجديد غزالي العثماني ، سأضطلع بمسؤوليتي بشغف قاري ، مشددا على ضرورة العمل من أجل الطموح المشترك لأفريقيا .

و شكر رئيس الاتحاد الأفريقي في حديثه في افتتاح القمة السادسة والثلاثين للاتحاد الأفريقي ، اليوم الأحد،وفقا لوكالة الأنباء الأثيوبية ، رئيس الاتحاد الأفريقي المنتهية ولايته ماكي سال على جهوده الدؤوبة من أجل السلام والوحدة الأفريقية، بالإضافة لتوجيه الشكر لكل من ساهم ودعم ترشيح بلاده لرئاسة الاتحاد الأفريقي ، بما في ذلك مجتمع شرق إفريقيا .

كما وجه التحية للآباء المؤسسين للاتحاد الأفريقي ، الذين أعطوا الأفارقة أيديولوجية للمضي قدمًا، موجها الشكر لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد ، وجميع المتعاونين معه على العمل الجاد والاستثمار الملحوظ لصالح الاتحاد الأفريقي.