دعم كبير من محافظة الأقصر لقافلة الأزهر الشاملة.. صور

نجاح كبير ودعم مميز من الأزهر الشريف لمحافظة الأقصر، عبر فعاليات القافلة الأزهرية الشاملة، حيث أعلنت محافظة الأقصر عن تنظيم قوافل طبية لخدمة الأهالى، وقوافل بيطرية لفحص المواشي وعلاجها، على مدار الأيام الماضية، وذلك فى ضوء تنفيذ أعمال قافلة الأزهر الشاملة التى ينظمها الأزهر الشريف، برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بهدف تكثيف عمل القوافل العلاجية بمحافظة الأقصر، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.
وشارك فى فعاليات القافلة كل من الدكتور عماد محمد القن، والدكتور أحمد شرف عبد الفتاح قسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة جامعة الأزهر، والدكتورة آمال أديب مدير إدارة البياضية البيطرية، والدكتورة ياسمين ربيع مدير وحدة البغدادي البيطرية، والدكتورة نيفين رفعت رئيس قسم الوقاية بإدارة البياضية، والدكتورة هالة فراج مدير إدارة الدواجن، والدكتورة شيماء حفني رئيس قسم الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.
وفى هذا الصدد نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، قافلة طبية شملت عدد من التخصصات وقام الفريق الطبي لجراحة العيون في اليوم الثاني للقافلة بتحضير 85 حالة لإجراء جراحات المياه البيضاء والمسالك الدمعية والحول وإصلاح الجفون، وذلك وفقاً لجدول العمليات الجراحية، وبلغت عدد الحالات المستفيدة من خدمات القافلة الطبية بالأقصر، والتابعة للقافلة الشاملة للأزهر الشريف، فى مايلي:- (الرمد 450، الباطنة 370، القلب 271، الاطفال 318، الأنف والأذن 315،الألم 112، قلب أطفال 57، أسنان 118).
أما فى مجال الخدمات البيطرية فيقول الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أنه تم تنظيم قافلة بيطرية بقرية الحبيل في مركز البياضية بالإشتراك مع المديرية، مما أسفر عن الكشف وفحص وصرف علاج مجانًا لعدد 150 رأس أبقار و145 رأس أغنام وماعز، وعلاج وتحصين عدد 2500 دواجن وبط وأرانب، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة.
وقدمت القافلة الأزهرية الشاملة بالأقصر، دعم كبير فى مجال فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ، وذلك فى ضوء بروتوكولى التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارتى الإنتاج الحربى و الزراعة لتوريد 5 ملايين شجرة للمحافظات، وتنفيذاً لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف الجهود والإسراع في تنفيذ المبادرة، حيث قامت القافلة بزراعة 2000 شجرة زيتون وليمون بمراكز ومدن الأقصر.
أدوية مجانية بقافلة الحبيل لدعم الماشية والأغنام
الأشجار المثمرة أمام المصالح الحكومية بقرى حياة كريمة
تحصين الدواجن خلال فعاليات القافلة بالحبيل
توعية الأهالى بقافلة الأزهر الشريف الشاملة بالأقصر
توعية المواطنين ضمن قافلة الأزهر الشريف الشاملة بالأقصر
جانب من تحصين الأغنام بالقافلة
جانب من زراعة الأشجار المثمرة بقرى إسنا
حملات توعية بقافلة الأزهر الشريف الشاملة بالأقصر
دعم الماعز ضمن قافلة الأزهر الشريف الشاملة بالأقصر
زراعة الأشجار المثمرة أمام المصالح الحكومية بإسنا
علاج الماشية بقافلة الأزهر الشريف الشاملة بالأقصر
علاج المواشي بقافلة الأزهر الشريف الشاملة بالأقصر_1
قافلة بيطرية بقرية الحبيل فى مركز البياضية
متابعة قافلة بيطرية بقرية الحبيل فى مركز البياضية
مدير بيطرى الأقصر خلال فحص البط بالقافلة
مدير بيطرى الأقصر مع أطباء القافلة بالحبيل
مدينة إسنا تزرع الأشجار المثمرة أمام المصالح الحكومية
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