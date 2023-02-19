دعم كبير من محافظة الأقصر لقافلة الأزهر الشاملة.. صور

وشارك فى فعاليات القافلة كل من الدكتور عماد محمد القن، والدكتور أحمد شرف عبد الفتاح قسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة جامعة الأزهر، والدكتورة آمال أديب مدير إدارة البياضية البيطرية، والدكتورة ياسمين ربيع مدير وحدة البغدادي البيطرية، والدكتورة نيفين رفعت رئيس قسم الوقاية بإدارة البياضية، والدكتورة هالة فراج مدير إدارة الدواجن، والدكتورة شيماء حفني رئيس قسم الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

وفى هذا الصدد نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، قافلة طبية شملت عدد من التخصصات وقام الفريق الطبي لجراحة العيون في اليوم الثاني للقافلة بتحضير 85 حالة لإجراء جراحات المياه البيضاء والمسالك الدمعية والحول وإصلاح الجفون، وذلك وفقاً لجدول العمليات الجراحية، وبلغت عدد الحالات المستفيدة من خدمات القافلة الطبية بالأقصر، والتابعة للقافلة الشاملة للأزهر الشريف، فى مايلي:- (الرمد 450، الباطنة 370، القلب 271، الاطفال 318، الأنف والأذن 315،الألم 112، قلب أطفال 57، أسنان 118).

أما فى مجال الخدمات البيطرية فيقول الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أنه تم تنظيم قافلة بيطرية بقرية الحبيل في مركز البياضية بالإشتراك مع المديرية، مما أسفر عن الكشف وفحص وصرف علاج مجانًا لعدد 150 رأس أبقار و145 رأس أغنام وماعز، وعلاج وتحصين عدد 2500 دواجن وبط وأرانب، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة.

وقدمت القافلة الأزهرية الشاملة بالأقصر، دعم كبير فى مجال فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ، وذلك فى ضوء بروتوكولى التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارتى الإنتاج الحربى و الزراعة لتوريد 5 ملايين شجرة للمحافظات، وتنفيذاً لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف الجهود والإسراع في تنفيذ المبادرة، حيث قامت القافلة بزراعة 2000 شجرة زيتون وليمون بمراكز ومدن الأقصر.