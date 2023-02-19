اليوم السابع
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الأحد، 19 فبراير 2023 01:05 م
أكرم القصاص
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دراسة تكشف عن استخدام تقنيات الذكاء الصناعى لتصنيع أدوية لعلاج الإدمان

الأحد، 19 فبراير 2023 12:56 م
دراسة تكشف عن استخدام تقنيات الذكاء الصناعى لتصنيع أدوية لعلاج الإدمان علاج الادمان
أ ش أ

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كشفت دراسة بحثية أمريكية عن تطوير تقنيات الذكاء الصناعي لتسريع عملية التوصل إلى مركبات كيميائية يمكن استخدامها في تصنيع علاج للإدمان من المواد المخدرة وخاصة خلال فترات التعافي التي تتطلب اللجوء لبعض المواد المخدرة لتقليل الأعراض المصاحبة.

وذكرت الدراسة -التي نشرت اليوم في مجلة "ساينس نيوز"- أن إدمان المواد المخدرة ينشط ما يسمى بالمستقبلات الأفيونية الموجودة في الدماغ والنخاع الشوكي والأمعاء والتي تسبب الشعور بالألم للإنسان، مشيرة إلى أن تحفيز هذه المستقبلات عن طريق المواد المخدرة كالأفيون والهيروين والمورفين وغيرها ويزداد الحاجة إليها مع استمرار تناولها ويؤدي ذلك على اعتماد الجسم عليها وتناقص فاعلية أجهزة الجسم وفي النهاية يؤدي للوفاة.

ونقلت الدراسة عن الباحثة ليزلى استرادا، المشاركة في الدراسة والباحثة في كلية الطب بجامعة مونت سيناى بمدينة نيوريوك، أنه باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي يمكن تسريع عملية التوصل للمركبات الكيميائية الضرورية التي تعمل على عرقلة المستقبلات الأفيونية بخلايا الجسم ومن ثم يقلل الاعتماد على المواد المخدرة خلال فترة انحسار أعراض الإدمان.

وأشارت إلى أنه بتعطيل المستقبلات الأفيونية يمكن العمل على تقليل أعراض الانسحاب خلال التعافي من الإدمان ومن بينها الشعور بالألم، والتي يصعب السيطرة عليها لدى المرضى، موضحة أن عملية التوصل لمركب كيميائي لهذا الغرض عملية مركبة وصعبة وأنه تم اختبارها على نماذج حيوانية.

وأضافت الباحثة استرادا، أنه باستخدام الذكاء الصناعي الذي يمكنه تلقي كميات ضخمة من البيانات والتوصل لأنماط محددة من خلالها، فإنه يمكن تسريع عملية التوصل لمركب كيميائي وأن الفريق البحثي قام بالفعل بالتوصل لعدة مركبات لها خصائص مبشرة ويمكن اختبارها في القريب العاجل.


علاج الادمان

الادمان

الذكاء الصناعى

علاج الادمان باستخدام الذكاء الصناعى



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