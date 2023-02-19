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خالد ميرى: حل أزمة صحفيى مجلة الإذاعة والتليفزيون وإيقاف كل إجراءات الخصم

الأحد، 19 فبراير 2023 03:48 م
خالد ميرى: حل أزمة صحفيى مجلة الإذاعة والتليفزيون وإيقاف كل إجراءات الخصم خالد ميرى المرشح على منصب نقيب الصحفيين
كتب ــ محمد عطية

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نجحت جهود الكاتب الصحفى خالد ميرى، رئيس تحرير جريدة الأخبار والمرشح على منصب نقيب الصحفيين، في التوصل لحل لأزمة صحفيي مجلة الإذاعة والتليفزيون.
 
وقال ميري، إن الأستاذ حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون، بعد التواصل معهم، اتفوقوا عقب اجتماع لهم، على إيقاف أي إجراءات للخصم من الزملاء بالمجلة انتظارًا لأحكام القضاء.
 
ودعا المرشح على منصب نقيب الصحفيين، الزملاء أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين للعودة لتأدية مهمتهم في خدمة الزملاء والمجلة.
 
ووجه الكاتب الصحفي خالد ميري، الشكر لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام ومجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون على إنهاء أزمة الزملاء الصحفيين في المجلة.
 
 

التعليم العالى

خالد ميرى

نقيب الصحفيين

اخبار مصر

مجلة الاذاعة والتلفزيون



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