حياة كريمة.. الكشف على 2010 مواطنين فى ختام قافلة طبية بكفر الشيخ

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالى القرية، وشملت 12 عيادة في 10 تخصصات طبية "الباطنة، والأطفال، والجلدية، والعظام، والجراحة العامة، والرمد، والنساء، وتنظيم الأسرة، والمسالك، والجلدية، والأسنان"، بجانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقرى المجاورة، واستمرت لمدة يومين، وتم تحويل الحالات للمستشفيات لإجراء العمليات الجراحية.

ومن جانبه أوضح الدكتور مجدى شنح منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 2010 مترددا وخضع 110 مريضا للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وعمل تحاليل طبية لـ 206 حالة وأشعة لـ 52 حالة، وتلقي 1105 مواطنا ندوات التثقيف والإرشاد الصحي، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة.

وأضاف "شنح"، أنه تم تقديم خدمات التقارير الطبية لـ9 حالات، والتحويل لأقرب مستشفى لـ32 حالة، لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدما الشكر لكلٍ من الإدارة الصحية ببيلا وإدارة مستشفى بيلا المركزي، على تعاونهم الكريم وحرصهم على تذليل عقبات إقامة القافلة.