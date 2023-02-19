حفل تأبين آخر ملوك اليونان بعد مرور 40 يوما على وفاته.. صور

كتبت ريهام عبد الله

اجتمع أفراد العائلات المالكة الأوروبية، فى أثينا باليونان، لإحياء ذكرى ملك اليونان السابق قسطنطين الثانى، فى حفل تأبين بمناسبة مرور 40 يومًا على وفاته.

تم تصوير أفراد العائلة المالكة، بما فى ذلك ولى العهد السابق الأمير بافلوس، وابن قسطنطين، وآنا ماريا، وأرملته، وشقيقته الملكة صوفيا من أسبانيا، وهم يركعون فى كاتدرائية متروبوليتان فى أثينا، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



حفل التأبين

تأبين الملك اليونانى الراحل

فى التقليد الأرثوذكسى اليونانى، يعتبر اليوم الأربعين بعد وفاة شخص ما حدثًا مهمًا، وغالبًا ما يتم تمييزه بطريقة ما، وتأتى مراسم تأبين الملك الراحل بعد جنازة كبرى الشهر الماضى حضرتها عائلات ملكية من جميع أنحاء العالم، بعد وفاته عن عمر يناهز 82 عامًا فى 10 يناير الماضى.



تأبين الملك الراحل قسطنطين

الأميرة الملكية آن تمثل العائلة المالكة البريطانية فى الجنازة

ظهرت الأميرة آن، التى كانت تمثل العائلة المالكة فى المملكة المتحدة فى الجنازة، وهى ابنة عم الملك اليونانى، رزينة عندما دخلت الكاتدرائية فى أثينا مع زوجها نائب الأدميرال السير تيموثى لورانس، فى يناير الماضى.

وبينما لم يكن هناك أى أفراد من العائلة المالكة البريطانية حاضرين اليوم، قامت الملكة الإسبانية السابقة صوفيا، زوجة الملك السابق خوان كارلوس، برحلة إلى أثينا لتقديم احترامها لها.

الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا السابقة، اليونانية المولد هى أخت الملك السابق قسطنطين الثانى، وتخلت عن دين الروم الأرثوذكس وتحولت إلى الكاثوليكية قبل زواجها من الملك خوان كارلوس ملك إسبانيا فى عام 1962، ووقفت اليوم ورأسها منحنياً فى الكاتدرائية، فيما ظهرت آنا ماريا، أرملة الملك السابق الراحل، فى إطلالة مهيبة مماثلة.



تأبين الملك اليونانى الراحل

وفقًا للتقاليد الأرثوذكسية، من الشائع الاحتفال بفترة حداد فى غضون 40 يومًا بعد وفاة الشخص حيث يميل الأحباء إلى تجنب التجمعات وارتداء اللباس الأسود.

فى جنازة الملك السابق الراحل فى يناير الماضى، توافد أفراد العائلة المالكة الأوروبية بما فى ذلك الأمير ألبرت أمير موناكو، والملك ويليم ألكسندر، وملكة هولندا ماكسيما، والملك فيليب السادس، والملكة ليتيزيا، إلى أثينا لتقديم العزاء.

كان نعش قسطنطين ملفوفًا بالعلم اليونانى حيث تمت دعوة أفراد من الجمهور إلى الكنيسة لتوديع الملك السابق، ومثل نائب رئيس الوزراء بانجاجيوتيس بيكرامينوس، ووزيرة الثقافة والرياضة لينا ميندونى، الحكومة اليونانية فى الخدمة.

بعد الجنازة العامة للعاهل اليونانى السابق، الذى تم نفى عائلته من اليونان خلال الحرب العالمية الثانية، أقيمت مراسم خاصة فى قصر تاتوي.