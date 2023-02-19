حرفة تاريخية.. شاهد صناعة الفخار والزير البلدى يدويا بقرى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

الحرف اليدوية تراث لا يندثر ولا يتوقف بين أبناء القرى والنجوع بمحافظة الأقصر، فكما تنتشر صناعة الألباستر والتحف الفرعونية فى مدينة القرنة، تنتشر بقرية الحلة التابعة لمدينة إسنا، صناعة الفخار التاريخية التى تنتج بأيدى الشباب الأوانى للمأكولات والزير البلدى الذى يستخدم بالمنازل لتوفير المياه النقية والباردة صيفاً، حيث تعتبر تلك الحرف اليدوية مصدراً للدخل وتوفير الرزق للعاملين بها، عبر صناعة تلك الأدوات وبيعها بالأسواق والقرى المختلفة بجنوب الأقصر.

وفى هذا الصدد إلتقى "تليفزيون اليوم السابع" مع الشاب يوسف عبد العظيم يوسف الحاصل على بكالوريوس من جامعة الأقصر، أنه يعمل فى صناعة الزير البلدى والأوانى المختلفة من الفخار، حيث ورث المهنة عن والده التى ورثها عن جده، فهى مهنة تراثية ورثها أبناء الأقصر عن الأجداد القدماء المصريين من العصور الفرعونية المختلفة، ولا يزالون يعملون بها حتى الآن للقيمة الكبيرة لتلك الأوانى الفخارية بالقرى والنجوع والطلب الدائم على شرائها.

ويضيف يوسف عبد العظيم يوسف، أنه تعلم فنون تلك المهنة على يد والده منذ كان طفل فى الخامسة من عمره، حيث كان يتواجد بجواره بعد فترة الدراسة ويتعلم منه خطوات عمل الزير البلدى، والذى يتم على 3 مراحل أولها تجهيز الطين والفخار ثم دخول مرحلة التشكيل وبعدها مرحلة النار والترك فى الهواء لكى تتماسك المكونات، كما يصنعون الأطباق والأوانى الفخارية، بجانب مواسير المياه، وما يسمى بقدوس الحمام لتوفير المياه والأكل للحمام، حيث أن عائلته تعمل فى تلك المهنة منذ أكثر من 100 سنة مضت، وعائلته معروفة فى قرية الحلة ومدينة إسنا بأكملها بتلك الصناعة وغالبية التجار ينتظرون المنتجات من مصانعهم اليدوية لبيعها بكافة أرجاء المدينة.

وأوضح يوسف عبد العظيم، أنه من يقوم على العمل فى الورشة المتواجدة بجوار منزلهم فى قرية الحلة، حيث يتوجه فى السابعة صباحاً يومياً ويبدأ فى تجهيز معداته، والعمل على الطلبيات التى يحتاج توفيرها للتجار، ويجلس فى موضعه داخل الورشة ويدفع بقدمة قطعة خشبية تدور تسمى " الدولاب"، وفى نفس الوقت يقوم بيديه بتشكيل الطين الذى يخرج فى النهاية بالأشكال المطلوبة من زير بلدى أو قدوس حمام أو أوانى مختلفة، حيث يقوم بعمل الأوانى المختلفة بما يسمى "الطيب"، والذى يوجد منه نوعين الأول الطين الأبيض والتى تستخدم فى أشياء أخرى والطين المعروف باللون الأسود الذى يستخدم فى صناعة الفخار والأزيرة، وتمر صناعة الزير بـ 3 مراحل بالتجليس ثم فتحه من الاعلى ثم تشكيله على الدولاب ووضعه فى الفرن للحرق وتستغرق مدة الحرق 4 ساعات.



جانب من صناعة الزير البلدى بقرية الحلة



دولاب صناعة الفخار يدوياً بالأقصر



زير بلدى مصنوع من الفخار ومعروض بالهواء الطلق