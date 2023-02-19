كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين بسرقة مبنى إدارة بولاق التعليمية فى الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من كشف هوية المتهمين بسرقة أجهزة كمبيوتر من داخل مبنى إدارة بولاق التعليمية في العمرانية، وتبين أنهما عاطلين تم ضبطهما، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد تعرض مبنى إدارة بولاق التعليمية في العمرانية للسرقة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين من خلال التحريات أن عاطلين وراء سرقة أجهزة كمبيوتر من داخل إحدى غرف المبنى.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، وأرشدا عن المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.