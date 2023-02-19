حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية تحصد المركز الثانى بـ"القاهرة الدولى"

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، حصول حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية على المركز الثانى بين الحاضنات التكنولوجية بالجامعات المصرية، والممولة من خلال مبادرة انطلاق، خلال المشاركة بمعرض القاهرة الدولى السابع للابتكار 2023، والذى نظم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ووجه رئيس الجامعة، التهنئة لفريق عمل حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية لتميزهم خلال فعاليات المعرض، مؤكداً أننا فى جامعة بنها نسعى لدعم ومواصلة الإسهام فى الابتكار والاستثمار فى الأفكار والعقول لخلق بيئة فكرية خصبة تنطلق لما بعد التمكين نحو مستقبل أفضل.

من جانبه أشار الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى فوز الدكتور محمد خيرى الأستاذ بكلية الزراعة على الجائزة البرونزية فى محور الزراعة والغذاء فى فعاليات المعرض الذى ضمت مجالات الزراعة، والطب البيطرى، والعلوم، والهندسة، والهندسة الطبية، والذكاء الاصطناعى، والطب وريادة الأعمال والتصنيع الدوائى.

يذكر أن معرض القاهرة الدولى للابتكار شارك فيه 88 جهة ما بين جامعات حكومية وخاصة ومراكز بحثية وشركات خاصة وهيئات ووزارات، كما تجاوزت عدد الابتكارات المعروضة 1000 اختراع وابتكار ونموذج أولى وفكرة مبتكرة، ذلك بالإضافة إلى 100 شركة ناشئة.