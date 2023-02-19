جمارك مطار سوهاج تضبط محاولة تهريب سجائر إلكترونية وساعات ذكية وأقراص بنادول

سوهاج محمود مقبول

تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولى برئاسة عاطف عبدالشافى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من السجائر الإلكترونية والساعات الذكية وكمية من أقراص البنادول وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنه 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الإمارات على رحلة طيران العربية أبوظبى تم الإشتباه فى الراكبه أ . ر . ع . مصرية الجنسية .

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 1116 قرص بانادول و50 سيجارة الكترونية و15 ساعة ذكية و18 علبة تجميل و6 سماعات ذكية و2 هاتف محمول SamsungArtla داخل حقائبها .

قرر محمد متولى مدير عام جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط للراكب رقم 1 لسنة 2023 .

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وعمر خليفة رئيس الاداره المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقه الجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .