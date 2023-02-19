تناثر حطام مركبة الفضاء الروسية "بروجرس إم إس - 21" فى المحيط الهادى

أ.ش.أ

تناثر حطام مركبة الفضاء الروسية "بروجرس إم إس- 21"، التي تم إخراجها من المدار بسبب خلل بنظام التحكم الحراري، في الجزء غير القابل للملاحة بالمحيط الهادئ.

وذكرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" في بيان اليوم الأحد، أنه "تم إخراج (بروجرس إم إس -21) من المدار ودخلت الغلاف الجوي، ثم تفككت وسقط حطام غير محترق من هيكلها في منطقة غير صالحة للملاحة في جنوب المحيط الهادي".

وكانت وكالة الفضاء الروسية أعلنت في وقت سابق أن مركبة الفضاء "بروجرس إم إس -21" ستنفصل عن محطة الفضاء الدولية في 18 فبراير الجاري.

يُذكر أن قرار إخراج هذه المركبة من المدار اتخذ بعد تحليل مفصل لصور الأضرار، التي لحقت بمبرد نظام التحكم الحراري على السطح الخارجي لهيكلها وفي مقصورة التجميع.

وكان سيرجي كريكاليف، المدير التنفيذي لبرامج الفضاء المأهولة في "روسكوسموس"، أشار مؤخرا إلى حدوث تسرب من نظام التحكم الحراري على متن المركبة، كما حدث مع المركبة الفضائية الروسية "سيوز إم إس-22" في منتصف ديسمبر الماضي.