تضامن كفر الشيخ: تخصيص لحوم وبطاطين وألحفة لدعم 1900 أسرة

وزعت مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ 2000 كيلو لحوم و900 بطانية ولحاف على 1900 أسرة غير قادرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والاكثر احتياجًا بمحافظة كفرالشيخ، وذلك تماشياً مع جهود التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى، وتحت توجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، أن التوزيع جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، موضحا أن الأسر المستفيدة من اللحوم 1000 أسرة من قرية عزبة فريد على والجرايدة وحى أبودشيش مركز بيلا، وقرية المعلم ابراهيم وتقسيم الزهور مركز كفرالشيخ، والخاشعة 65 وقرية تيرة كوبرى 7 وقرية ابوسكين والفوادية مركز الحامول، ابودراز بفوه، وقرية العزيزية ببلطيم، وقرية كفرالجزاير وصحة الغنيمى بقلين.

وأوضح مسلم، أن الأسر المستفيدة من البطاطين والالحفة بلغت 900 أسرة من أهالى قرى البركة والوزراية وكوبرى فرج بالرياض، والنوايجة وحى البدالة مركز دسوق، وقرية الظوافرة مركز بلطيم، وابو عساكر وحى المحكمة مركز بيلا، وقرية كفر دفرية وعزبة لين مركز كفرالشيخ، وقرية الشهابية بالبرلس، وقرية ابودراز بفوة، وقرية 46جدية بالحامول، وقرية سد خميس مركز سيدى سالم وعزبة مبارك مركز مطوبس.

وشدد على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من اللحوم والبطاطين، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة، لافتة إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى للقيام بدورها المجتمعى لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة الرئيس "حياة كريمة" لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.

وأوضح أن التوزيع تم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة، مؤكدا أن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته، مؤكدا أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى قرى ومدن كفرالشيخ تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد أن هذه الاسر تفتقر إلى فرص عمل، وان ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.