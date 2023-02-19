ترامب يتعهد بالتخلى عن وصف منافسه المرتقب حاكم فلوريدا بـ"رون كرة اللحم"

كتبت ريم عبد الحميد

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه لن يستخدم لقب "رون كرة اللحم" لوصف رون ديسانتس، حاكم ولاية فلوريدا، والذى من المتوقع أن ينافس ترامب على ترشيح الحزب الجمهورى فى سباق الرئاسة لعام 2024.

وفى منشور على منصة تروث سوشيال، قال الرئيس السابق إنه لن يكون مناسبا إطلاق كلمة "كرة اللحم" اسما على رون، والذى اعتاد استخدامه للتعليق على مظهر ديسانس والذى يحمل دلالات لأصله الإيطالى.

وقالت مجلة بولتيكو إن ترامب استخدم هذا الوصف فى محادثات عرضية، ووصف حاكم فلوريدا أيضا بـ "رون غير المهذب" و"رون إغلاق"، فى إشارة إلى القيود التي فرضها ديسانتس فى فلوريدا فى بداية وباء كورونا.

وكان ترامب قد أعلن نوفمبر الماضى عن عزمه خوض السباق الجمهورى لترشح للرئاسة، وأطلق العديد من الهجمات على ديسانتس، واتهم حاكم فلوريدا باللعب بعدم إعلانه حتى الآن أي طموحات رئاسية لعام 2024.

وفى وقت سابق هذا الشهر، اتهم ترامب فى رسالة على منصة السوشيال ميديا ديسانتيس بمضايقة الفتيات المراهقات، أثناء عمله مدرسا فى بداية حياته السياسية. ورد حاكم فلوريدا على ذلك الاتهام بالقول إنه لا يقضى وقته فى محاولة تشويه سمعة الجمهوريين الآخرين.

وكتب ترامب أمس السبت يقول: لم أطلق على رون غير المقدس أبدا (رون كرة اللحم)، كما تصر وسائل الإعلام الكاذبة أننى سأفعل. فلن يكون مناسب على الإطلاق استخدام كلمة كرة اللحم اسما لرون.