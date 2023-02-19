اليوم السابع
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تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأحد، 19 فبراير 2023 11:10 ص
تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا - أرشيفية
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و745 شاحنة و74 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 359 شاحنة و47 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 386 شاحنة و27 سيارات. 
 
ويشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفن الثلاث أمل، دليلة وبوسيدون إكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون إكسبريس، كما تم تداول 2250 طن بضائع عامة ومتنوعة 250 شاحنة بميناء نويبع، حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين سينا وبريدج، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث سينا، ايلة وبريدج، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1080 راكبا بموانيها.
 
وشهد ميناء سفاجا أمس الأول رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث آيلة وبريدج وسيناء، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1390 راكبا بموانيها.
 

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