تخصيص 24.6 مليون يورو لمكافحة العنف ضد المرأة بالنمسا

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قال جيرهارد كارنر وزير داخلية النمسا، إن بلاده أقرت أعلى ميزانية في تاريخها للحماية من العنف خاصة تجاه المرأة بقيمة 24.6 مليون يورو ، مشيرا إلى أن هذه الميزانية تهدف لدعم وزارات الداخلية والمرأة والعدل.



وأوضح كارنر - في تصريحات اليوم الأحد أن الميزانية تسعى بشكل أساسي إلى زيادة الوعي في المجتمع وتعزيز جهود الإبلاغ عن أعمال العنف خاصة العنف العائلي، وتشجيع الضحايا على عدم الصمت تجاه هذه السلوكيات العدوانية.



وأكد الوزير أن الحماية من العنف تتطلب تعاونا وثيقًا بين الشرطة ومنظمات حماية الضحايا ، موضحا أن ذلك يتحقق من خلال تكثيف تبادل المعلومات كما يركز تدريب الشرطة حاليا على الحماية من العنف، مشيرا إلى تضاعف عدد الضباط العاملين في هذا المجال خلال العام الجاري.



كما لفت الوزير إلى أن 90 % من مرتكبي أعمال العنف العائلي هم من الذكور ، مشددا على ضرورة أن يكون النساء والأطفال آمنين وأن يكونوا قادرين على العيش في مأمن من العنف ، لافتا إلى تشديد العقوبات في هذه الجرائم من خلال حزمة شاملة لحماية الطفل بشكل خاص .



من جانبها .. قالت وزيرة العدل النمساوية ألما زاديتش، إن واحدة من كل ثلاث نساء يتعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي ، لافتة إلى استمرار الوزارة في بذل كل ما في وسعها لجعل حياة النساء والأطفال في النمسا أكثر أمانًا.