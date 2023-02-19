اليوم السابع
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الأحد، 19 فبراير 2023 07:17 م
أكرم القصاص
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مصير ركابها مازال مجهولا

تحطم طائرة صغيرة فى الفلبين وعلى متنها 4 أشخاص

الأحد، 19 فبراير 2023 05:58 م
تحطم طائرة صغيرة فى الفلبين وعلى متنها 4 أشخاص تحطم طائرة بالفلبين
وكالات

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تحطمت طائرة صغيرة قرب بركان في وسط الفلبين فيما لا يزال مصير أربعة أشخاص كانوا بداخلها مجهولا.

ويبذل عناصر الإنقاذ جهودا كبرى للوصول إلى منحدرات البركان النشط، وفق ما أعلن مسؤولون.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في الفلبين إريك أبولونيو في تصريح لوكالة فرانس برس إن "المشكلة تكمن في رداءة الطقس" ما يعوق جهود البحث الميداني.
 
وذكر المسؤول في هيئة مكافحة الكوارث في مقاطعة ألباي سيدريك دايب أن طائرة سيسنا رُصدت على بعد ما بين 300 و350 مترا (بين 984 و1148 قدما) من فوهة البركان. لكنّه حذّر من أن البركان الهادر قد يثور في أي لحظة، ما يعوق جهود الإنقاذ.
 
وفي تصريح لمحطة "دي.زي.بي.بي" الإذاعية المحلية قال دايب "قد يحدث انفجار مفاجئ للرماد وقد نُضاف إلى قائمة الضحايا".
 
ومن المقرر مواصلة البحث الجوي الإثنين للعثور على المفقودين.. وأضاف دايب "لا نستبعد احتمال أن يكونوا على قيد الحياة".
 

 


الفلبين

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تحطم طائرة بالفلبين

هيئة الطيران المدني في الفلبين



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