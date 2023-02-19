بيت الشعر بالأقصر ينظم ندوة لمناقشة كتاب "صنعة الشعر" للكاتب الأرجنتيني خورخي بورخيس

الأقصر – أحمد مرعى

نظم بيت الشعر بمحافظة الأقصر، بقيادة الشاعر حسين القباحى مدير بيت الشعر، فعاليات ندوةً لمناقشة كتاب "صنعة الشعر" للكاتب الأرجنتيني خورخي بورخيس، حيث شارك بعرض ومناقشة الكتاب الشاعر مصطفى جوهر، وقام بتقديم الأمسية الشاعر عبيد عباس.

وبدأ الشاعر عبيد عباس بمقدمة عن بورخيس خورخي لويس بورخيس، عاش بين 24 أغسطس 1899 - 14 يونيو 1986، وهو كاتب أرجنتيني يعتبر من أبرز كتاب القرن العشرين، بالإضافة إلى الكتابة فقد كان بورخيس شاعرا وناقدا وله عدة رسائل، وترجمت أعماله إلى الإنجليزية والسويدية والعربية والإيطالية والألمانية والفرنسية والدنماركية والبرتغالية.

وتحدث الشاعر مصطفى جوهر في ورقته عن كتاب "صنعة الشعر"، والذي يتكون من ست محاضرات يحكي بورخيس فيها عن الشعر الجديد والقديم من زوايا خاصة، وفي لغات متعددة تلعب الذاكرة الشخصية فيها دوراً إبداعياً في الأفكار والتشريح، ففي المحاضرة الأولى "لغز الشعر" والتي تعد مدخلاً رائعاً لمجمل الكتاب إذ تدور حول الطبيعة الأنطولوجية للشعر، المحاضرة الثانية "الاستعارة" محاكاة للشاعر ليوبولدو لوغوينس، وتستمر المحاضرات هكذا في التنقيب عن زوايا وخفايا عميقة في الفن والأدب والترجمة، حيث يتحاور بورخيس مع مؤلفين ونصوص لم يفقد قط متعة العودة للاستشهاد بهم والتعليق عليهم، بدءاً من هوميروس، فيرجيل، بيوولف، أساطير الإيدا الاسكندنافية، ألف ليلة وليلة، وصولاً إلى رابليه، وشكسبير، والكتاب يقع في 170 صفحة من القطع المتوسط وصدرت طبعته الأولى في 2007م عن دار المدى للثقافة والنشر.

وأعلن الشاعر حسين القباحى مدير بيت الشعر بالأقصر، أنه من المقرر أن يتم دعم أصدقاء وصديقات بيت الشعر بالأقصر، عبر بدء دورتي الخط العربي وفنون الرسم في بيت الشعر بالأقصر من الأحد 26 فبراير إلى الخميس 2 من مارس 2023، بالتزامن من الساعة الرابعة إلى السابعة مساء، والمشاركة بأسبقية الحجز على رقم الواتس الموضح في الإعلان، والمشاركة في أحد المجالين فقط، ومشاركة طفلين فقط من كل أسرة، والإلتزام بالحضور والإنصراف في المواعيد المحددة، حيث أن الدورة مجانية بالكامل.



بيت الشعر بالأقصر ينظم ندوة لمناقشة كتاب صنعة الشعر



مناقشة كتاب صنعة الشعر للكاتب الأرجنتينى خورخى بورخيس