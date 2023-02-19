اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 فبراير 2023 11:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بولندا تستقبل 9 ملايين و924 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بداية العملية الروسية

الأحد، 19 فبراير 2023 11:20 م
بولندا تستقبل 9 ملايين و924 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بداية العملية الروسية لاجئون على الحدود البولندية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوافدين الأوكرانيين الفارين من بلادهم إلى بولندا إلى 9 ملايين و924 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في شهر فبراير من العام الماضي.
 
وأضافت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته باللغة الإنجليزية - أن البلاد استقبلت أمس السبت نحو 23 ألفا و500 لاجئ من أوكرانيا، كما شهدت أيضا مغادرة نحو 22 ألفا و600 لاجئ أوكراني من بولندا عائدين إلى بلادهم؛ ما يرفع إجمالي العائدين إلى أكثر من 8 ملايين شخص.
 
وكانت بولندا قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

بولندا

روسيا

العملية الروسية

اللاجئون الأوكرانيون

أوكرانيا وروسيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة