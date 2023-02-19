اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بلينكن لـ"نتنياهو": نعارض بشدة الإجراءات أحادية الجانب بشأن المستوطنات

الأحد، 19 فبراير 2023 11:19 ص
بلينكن لـ"نتنياهو": نعارض بشدة الإجراءات أحادية الجانب بشأن المستوطنات وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين
أ.ش.أ

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الولايات المتحدة تعارض بشدة أي خطوات من شأنها أن تعرض حل الدولتين في المستقبل للخطر.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية -عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أن بلينكن أجرى محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت متأخر الليلة الماضية للتعبير عن مخاوف الإدارة بشأن سياسات الاستيطان الإسرائيلية.

وفي الوقت نفسه ذكرت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أن "بلينكن شدد على الحاجة الملحة لأن يتخذ الإسرائيليون والفلسطينيون خطوات لإعادة الهدوء ومعارضتنا القوية للإجراءات أحادية الجانب التي من شأنها تصعيد التوترات". 

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن هذه التصريحات جاءت بعد أقل من يوم من دعوة السفير الأمريكي في إسرائيل توماس نيدس لنتنياهو إلى "كبح جماح" الإصلاحات القضائية التي أشعلت فتيل الاضطرابات في إسرائيل ، والتي لم يذكرها بلينكين.

 


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