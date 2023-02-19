بدء تقدم الراغبين فى الانضمام للجنة المتطوعين بمهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

انتهت لجنة المتطوعين بـ مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة و المتحركة للعام 2023 في دورته 24، برئاسة الناقد الصحفي عصام زكريا رئيس المهرجان، من المقابلات الشخصية للمتقدمين من شباب وفتيات الإسماعيلية للالتحاق باللجنة التنظيمية للمهرجان، علي مدار اليومين السابقين.

واستقبلت اللجنة ما يقرب من 110متقدمين، تم إجراء المقابلات الشخصية لهم، استعدادا لمشاركتهم في استقبال ومرافقة ضيوف المهرجان وتنظيم حفلتي الافتتاح والختام، بالإضافة إلي تنظيم فعاليات العروض والورش.

وكانت إدارة مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية، قد اعلنت عن بدء تلقي طلبات الإنضمام للجنة المتطوعين بمهرجان الاسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية و الروائية القصيرة و المتحركة في دورته ال 24، وأجريت المقابلات الشخصية للمتقدمين من خلال لجنة ثلاثية مكونة من المخرج محمد محمدين وحنان الضبع وخالد زاده وسها سليم، بمركز شباب الشيخ زايد.

وجاء بالشروط الواجب توافرها في المتطوع، التفرغ التام للنشاط التطوعي بالمهرجان خلال الفترة من 14- 20 مارس 2023 "فترة انعقاد فعاليات المهرجان"، الا يقل السن عن 18 سنة، ان يكون المتقدم خريج جامعي أو على الاقل طالب بإحدى الجامعات، إجادة لغة أجنبية "اللغة الانجليزية أو غيرها"، حسن المظهر و السمعة و السلوك، القدرة على التعاون و إجادة العمل بروح الفريق، الالتزام و التعاون خلال فترة التدريب و الاجتماعات التحضيرية فيما قبل انطلاق فعاليات المهرجان، الاولوية لأبناء الاسماعيلية، اجتياز المقابلة الشخصية.

واعلنت إدارة المهرجان المستندات المطلوبة، وهي ملء استمارة بيانات المتطوع من خلال الرابط: https://forms.gle/aX4qtKAmjtKbK8mAA، صورة بطاقة الرقم القومي على ان تكون سارية، صورة كارنيه الجامعة بالاضافة إلى الاصل للاطلاع "بالنسبة لطلبة الجامعة"، صورة المؤهل الجامعي بالاضافة إلى الاصل للاطلاع "بالنسبة للخريجين".