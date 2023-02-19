بحث: ارتفاع تكاليف رعاية الأبناء فى بريطانيا يدفع الآباء للاكتفاء بطفل فقط

كتبت رباب فتحى

نقلت صحيفة "الأوبرزفر" البريطانية، نتائج بحث جديد، خلص إلى أن معظم الآباء فى المملكة المتحدة، الذين لديهم أطفال صغار، قد يؤخرون الحصول على طفل آخر بسبب تكاليف الحضانة ورعاية الأطفال، التي تجبر البعض بالفعل على خفض الضروريات.

وتأتى نتائج البحث، وسط دعوات متزايدة لإصلاحات شاملة لرعاية الأطفال فى المملكة المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، ينظر فى التدابير التي يمكن أن تقلل من تكاليف رعاية الأطفال، والتي تعد من أغلى التكاليف في العالم. بينما سيقوم مقدمو الخدمات البارزون بتسليم خطاب مشترك إلى داونينج ستريت -مجلس الوزراء البريطاني- يطالبون فيه باتخاذ إجراءات لزيادة مساعدة الدولة، وتحسين معايير الرعاية وخلق نظام أبسط لمساعدة الآباء الجدد.

ووجدت دراسة استقصائية شملت 1000 من الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال دون سن الرابعة، بتكليف من المجموعة أن 63٪ سيؤخرون إنجاب أو عدم إنجاب طفل آخر بسبب ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال. قال نصفهم تقريبًا إن مقدمى رعاية الأطفال رفعوا رسومهم في الأشهر الستة الماضية ، بينما قال 32٪ أيضًا إنهم قلصوا من الضروريات مثل البقالة لتحمل تكاليف رعاية الأطفال.

ومن بين أولياء الأمور الذين شملهم الاستطلاع ، قال 70٪ إنهم سيعملون أكثر إذا كانت رعاية الأطفال متاحة مجانًا. وأوضحت الصحيفة أن المطلعين فى وزارة الخزانة يقبلون أن تكاليف رعاية الأطفال هي أحد العوامل التي تبعد بعض الناس عن سوق العمل. ومع ذلك ، فقد تم رفض خيار تمديد 30 ساعة من رعاية الأطفال المجانية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد وسنتين في إنجلترا بميزانية الربيع لأسباب تتعلق بالتكلفة. وستكلف الخطة حوالي 6 مليارات جنيه إسترليني ، أي ما يعادل تقريبًا زيادة قدرها بنس واحد في معدل ضريبة الدخل.

ويدرس المسئولون الخيارات الأرخص. إحدى الأفكار التي تعرض بالفعل عبر البرلمان هي منح العمال الحق القانوني في طلب عمل مرن من يومهم الأول في الوظيفة. حاليًا ، لا يتأهل الموظفون لهذا الحق إلا بعد ستة أشهر. ويعتقد المسئولون أن تمديد هذا الحق حتى اللحظة التي يبدأ فيها شخص ما وظيفة قد يشجع الآباء الجدد على العودة إلى العمل في مرحلة مبكرة.