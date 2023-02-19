انطلاق اجتماع مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات بالجامعة العربية

كتب بيشوى رمزى

انطلق اليوم الأحد، اجتماع مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع فيروس كورونا، والذي أسفر عن توقف هذا الاجتماع منذ عام 2021.

وفي كلمته الافتتاحية، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة ممدوح العبادي، إن الاجتماع يأتي في ظل تصاعد كبير للقضية الفلسطينية، وارتفاع حدة التوتر، جراء النهج المتطرف الذي تتبناه حكومة الاحتلال، مما أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين الذين ارتقوا إلى مرتبة الشهداء.

وأعرب العبادي عن شكره للجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، في دعم المؤسسة التي تمثل أحد أركان المواجهة ضد الاحتلال في اللحظة الراهنة، معربا عن تقديره للجهود التي بذلها الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى خلال ترؤسه مجلس إدارة المؤسسة لسنوات.

ومن جانبه قال السفير الفلسطيني لدى القاهرة دياب اللوح إن الشهيد ياسر عرفات وضع استراتيجية شاملة تقوم على حماية الأراضي الفلسطينية، وخاصة القدس، مؤكدا أنه لا مجال للتخلي عن ذرة تراب من أراضيها.

ووجه التحية إلى الشهداء والأسرى، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية لن تنغمس في أى اتفاق مع إسرائيل دون الافراج عنهم جميعا، مؤكدا أنه لا خيار سوى تحرير كافة أراضي فلسطين من الاحتلال العسكري أو استيطاني، لتكون دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة واستقلالية كاملة، مطالبا بتحمل الامم المتحدة ومجلس الامن مسؤوليته تجاه الانتهاكات التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، عبر الاعتراف بها كدولة كاملة العضوية بالامم المتحدة.