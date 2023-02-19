انتشال جثة غريق من داخل ترعة الإبراهيمية في المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى فى محافظة المنيا جثة غريق من داخل المجرى المائى لترعة الإبراهيمية، أمام قرية المودة التابعة لمركز بنى مزار، بشمال المحافظة، وتم التحفظ عليها داخل مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة، ويأتى حادث الغرق بعد مرور يوم واحد على انتشال جثتين لشاب وسيدة مجهولة الاسم والعنوان من نفس الترعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد تمكن قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة لشخص من داخل المجرى المائى لترعة الإبراهيمية، أمام قرية المودة التابعة للوحدة المحلية بأبوجرج فى مركز بنى مزار.

بانتقال الأجهزة الأمنية وفريق من إدارة البحث الجنائى وإجراء التحريات الأولية تبين أن الجثة لشخص يدعى مينا-ح 39 عاما، مقيم بقرية منبال فى مركز مطاى، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى المركزى وتقرر التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق، حيث طلبت استكمال التحريات حول ظروف وملابسات الحادث وهل توجد شبهة جنائية أم لا.