اليوم السابع
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النيابة تطلب تقرير الطب الشرعى لجثة سيدة سقطت من شرفة منزلها بحدائق القبة

الأحد، 19 فبراير 2023 01:06 م
النيابة تطلب تقرير الطب الشرعى لجثة سيدة سقطت من شرفة منزلها بحدائق القبة الطب الشرعى- أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت النيابة العامة، بسرعة إرسال تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة سقطت من شرفة منزلها بالطابق الخامس بأحد العقارات السكنية في حدائق القبة، لبيان سبب الوفاة الحقيقى، بالإضافة إلى سرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
 
 
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة ربة منزل أسفل عقار سكنى، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
 
 
وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة مصابة بكسور وكدمات متفرقة بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

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