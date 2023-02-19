اليوم السابع
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الأحد، 19 فبراير 2023 01:45 م
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النيابة تصرح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى انهيار منزل بالإسكندرية

الأحد، 19 فبراير 2023 01:00 م
النيابة تصرح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى انهيار منزل بالإسكندرية انهيار عقار - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، التصريح بدفن جثمان شخص لقى مصرعه فى انهيار عقار بالقبارى غرب الإسكندرية، وتسليم الجثمان لأهليته لإنهاء إجراءات الدفن.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخراج شخصين من أسفل حطام انهيار عقار القبارى غرب الإسكندرية المنهار، حيث توفى أحدهما خلال تلقى العلاج، بينما تم نقل الآخر إلى المستشفى من أجل إنقاذه بعدما تم إسعافه بشكل أولى فور خروجه.

بدأت الواقعة حين تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغا بانهيار عقار بمنطقة القبارى دائرة مينا البصل غرب الإسكندرية، بعد عصر اليوم، حيث تواجد أفراد العقار فى الخارج عدا شخصين وقعا تحت حطام العقار، وجرى البحث عنهم، من قبل قوات الحماية المدنية.

وجاءت أسماء الضحايا فى الحادث هم: 

- أحمد عبد الحميد، 67 سنة، توفى أثناء تلقى العلاج.

- محمد إبراهيم، 48 سنة، مصاب تم نقله إلى المستشفى.


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