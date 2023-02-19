النمسا تتعهد بإصدار تأشيرات للوفد الروسي لحضور مؤتمر منظمة الأمن الأوروبي

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أكدت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم الأحد، أنها سوف تصدر تأشيرات دخول البلاد للوفد الروسي المقرر مشاركته في أعمال المؤتمر الأمني لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي يوم الخميس المقبل.



وقالت الخارجية النمساوية - في بيان اليوم - "إن التزامات البلاد بموجب القانون الدولي الناشئة عن اتفاقية المقر مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ستمكن المشاركين من جميع الوفود من حضور المؤتمر في الوقت المناسب"، موضحا أن مدة التأشيرة سوف تقتصر على يومين، وهما فترة انعقاد المؤتمر الأمني لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ولن تسمح بأي نشاطات أخرى للوفد الروسي.



وكان الوفد الروسي المقرر أن يأتي إلى فيينا يوم الخميس المقبل لحضور المؤتمر قد انتقد تأخر الحصول على التأشيرات النمساوية، وقال إنه امتثل لجميع الإجراءات عند التقدم للحصول على التأشيرات من السفارة النمساوية في موسكو.



يشار الى أن انعقاد المؤتمر بمشاركة روسيا أثار جدلا واسعا في الفترة الماضية، حيث رفضت أوكرانيا وبولندا ومولدوفا المشاركة في المؤتمر احتجاجا على حضور الوفد الروسي، الذي تم اتهامه بأنه سوف يستغل المؤتمر لتبرير غزو روسيا لأوكرانيا.