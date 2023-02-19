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النقض ترفض طعن قاتل "مهندس الدقهلية" على إعدامه وتؤيد الحكم

الأحد، 19 فبراير 2023 01:55 م
النقض ترفض طعن قاتل "مهندس الدقهلية" على إعدامه وتؤيد الحكم محكمة النقض- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قضت محكمة النقض اليوم الأحد، برفض الطعن المقدم من "أبو العز"، قاتل مهندس طلخا أحمد عاطف، في القضية المعروفة بشهيد الغدر والخيانة، على حكم إعدامه وتأييد الحكم بالإعدام.
 
وكانت محكمة جنايات المنصورة، عاقبت في وقت سابق، المتهم بقتل صديقه مهندس الدقهلية أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني، بالإعدام شنقاً.
 
أحال المستشار علاء السعدني، المحامي لنيابة جنوب المنصورة الكلية في وقت سابق، المتهم بقتل صديقه المهندس أحمد عاطف، والمعروف إعلاميا بـ مهندس الدقهلية، إلى محكمة جنايات المنصورة، لتحديد جلسة لمحاكمته أمام الدائرة المختصة، بتهمة القتل العمد والخطف، وهي القضية التي أثارت الرأي العام في الدقهلية لفترة طويلة، بعد كشف خيوط الحادث.
 
وتبين أن صديقه قام باستدراج المجني عليه، حتى وصل به إلى أعلى كوبري جامعة المنصورة، وألقى به من أعلاه، وظلت الجثة عالقة في مكانها لمدة 11 يوما حتى عثر عليها أحد العمال بالصدفة اثناء عمليه تطهير لمياه النيل.
 
وكشفت المباحث خيوط الحادث ، وتبين أن المحني عليه طلب من الجاني رد بعض الأموال التي تحصل عليها من المجني عليه لقيامه بإدارة تلك الأموال مقابل ارباح شهرية ، نظرا لأن زوجته أوشكت على عملية ولادة، ونظرا لأن الجاني لم يملك أي أموال نظرا لمروره بضائقة مالية ، فقام بالتخلص منه والقاءها فى نهر النيل بعد أن صعد معه بكوبري الجامعة ، وتعلل بأن السيارة تعطلت نتيجة ارتفاع مؤشر الحرارة به ، وبعد توقفه قام بالقاءه داخل نهر النيل.

محكمة النقض

الإعدام

مهندس الدقهلية

جرائم القتل

جنايات المنصورة

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