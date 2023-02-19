"المساحة الجيولوجية السعودية" ترصد هزة أرضية جنوب شرق المملكة بقوة 4.1 درجة

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم - أن هذه الهزة الأرضية تبعد عن الحدود السعودية بنحو 240 كم في الجزء الشرقي لسلطنة عمان، وأنه وبناء على نتائج خريطة الشدة الزلزالية فإن الهزة لا يوجد لها أي تأثير على الأراضي السعودية وليس منها خطورة بسبب بعد موقع الهزة بالمسافة المذكورة".

وأكد متابعة الهيئة ومراقبتها رصد الهزات الأرضية، والعمل على تحليلها، وتحديد مصادر ونطاقات النشاط الزلزالي باستخدام 291 محطة رصد زلزالي منتشرة بطريقة علمية لتغطية كافة مناطق المملكة، مبينا أن الوضع في المملكة مطمئن.