الكرملين: التصريحات الأمريكية حول القرم تؤكد عمق الخلاف بين موسكو وواشنطن

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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن تصريحات نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند حول اعتبار شبه جزيرة القرم هدفا عسكريا مشروعا لكييف، يؤكد عمق الخلافات بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقال بيسكوف - خلال مقابلة مع برنامج "موسكو ــ الكرملين ــ بوتين" بالتلفزيون الروسي، اليوم الأحد "إن هذا التصريح يؤكد مجددا عمق الخلافات بين واشنطن وموسكو، وربما يؤكد على دور الولايات المتحدة باعتبارها المحرض الرئيسي على التوتر العالمي القائم".

وكانت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، قد اعتبرت في وقت سابق أن المنشآت العسكرية الروسية في شبه جزيرة القرم أهداف مشروعة لأوكرانيا، مؤكدة أن الولايات المتحدة تدعم هذه الضربات الأوكرانية.

وأضافت نولاند: "لن تكون أوكرانيا آمنة أبدًا من دون نزع سلاح شبه جزيرة القرم على أقل تقدير".