اليوم السابع
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القوى العاملة تعلن اختتام دورة تدريبية على مهنة التفصيل فى الغربية

الأحد، 19 فبراير 2023 12:34 م
القوى العاملة تعلن اختتام دورة تدريبية على مهنة التفصيل فى الغربية دورة تدريبية على مهنة التفصيل فى الغربية
كتبت - مرام محمد

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تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية بشأن ختام البرنامج التدريبى على مهنة التفصيل والخياطة لـ14 متدربة بمركز التدريب المهنى الثابت في محلة مرحوم، وعقد الاختبار النهائى النظرى والعملى للخريجات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب وتوفير فرص تدريب مهنى وفرص عمل لائقة لهم وفقاً لمتطلبات سوق العمل بالمحافظات.
 
وأوضح أحمد القللي مدير مديرية القوى العاملة بالغربية في تقريره، ختام دورة التفصيل و الخياطة ،وذلك لعدد 14 متدربة بمركز التدريب فى محلة مرحوم، ضمن مبادرة حياة كريمة بالقرى الاكثر احتياجاً، وشمل الاختبار جزء نظرى وأخر عملى، تحت إشراف مدير ادارة بحوث العمالة، ورباب ابو اليزيد مسئول التدريب، ومحمد ابو حنيفه مدير التدريب بالمحلة.
 
ونوه مدير المديرية المديرية ستقوم بتوفير فرص عمل مناسبة للسيدات بالمحافظة، وذلك انطلاقا من دور الوزارة وحرصها على تدريب وتاهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في إيجاد فرص عمل مناسبة تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم.
 
 

القوى العاملة

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