القبض على متهمين بالتشاجر وإصابة شخص بسبب خلافات بينهم فى البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، بسبب خلافات بينهم، وأسفرت عن إصابة أحد المتشاجرين، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في البدرشين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.

وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن مشاجرة نشبت بين المتهمين بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن إصابة أحدهم، وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.