القبض على سيدتين بتهمة سرقة "فيزا كارد" من المتردين على الماكينات بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط سيدتين يعاونهما رجل تخصصوا فى سرقة الفيزا كارد الخاصة بأصحاب المعاشات وكبار السن وغير القادرين على القراءة والكتابة بأسلوب "المغافلة" أمام ماكينات الصرف الآلى بالشوارع والبنوك.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية تلقت عددا البلاغات، من أصحاب المعاشات وكبار السن والغير قادرين على القراءة والكتابة بأنهم حال قيامهم بسحب مبالغ مالية من ماكينات الصرف الآلى، فوجئوا بقيام إحدى السيدات بالتحدث معهم وقيام الثانية باستبدال الفيزا الكارت الخاص بالمجنى عليهم بفيزا أخرى من ذات اللون والشكل عقب التحصل على الرقم السرى أثناء عملية السحب.

وأضاف المبلغين أنهم اكتشفوا عقب ذلك بورد رسائل بسحب الاموال الخاصة بهم من رصيد الحساب البنكى الخاص بهم، وعلى الفور وجه مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل فريق بحث لكشف لغز البلاغات والقبض على السيدات، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سيدتين ورجل" لهم معلومات جنائية.

وتمكن فريق البحث تم ضبطهن وبحوزتهن 33 فيزا كارد، وبمواجهتهن أقررن بتكوينهن تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الفيزا كارد الخاصة بالمواطنين عقب مغافلتهم وإستبدال الفيزا كارد الخاصة بالمجنى عليهم بفيزا أخرى "من متحصلات واقعة سرقة أخرى" عقب التحصل على الرقم السرى على النحو المشار إليه، وأن المضبوطات التى بحوزتهن من متحصلات وقائع السرقة.

واعترفن بارتكابهن عده وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمات واتهموهن بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.