اليوم السابع
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القبض على سيدتين بتهمة تعذيب أطفال فى الجيزة وتوثيق الوقائع بالفيديو

الأحد، 19 فبراير 2023 03:13 م
القبض على سيدتين بتهمة تعذيب أطفال فى الجيزة وتوثيق الوقائع بالفيديو جريمة التعدي على الأطفال- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على تطبيق "واتس آب" يتضمن تعدى سيدتين على طفلة وتعذيبها، وبتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد وضبط المتهمتين المشار إليهما، وتبين أنهما ربة منزل ونجلتها "لها معلومات جنائية" مقيمتان بدائرة قسم شرطة الوارق بالجيزة.
 
بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بزعم تأديب الطفلة "سن 8 سنوات مقيمة بالعقار محل سكنهما، بناءً على طلب والدتها جارة المتهمتين وتربطها علاقة صداقة بهما".
 
وبفحص هاتف إحدى المتهمتين، تبين احتوائه على عدة مقاطع آخرى تتضمن قيامهما بتعذيب شقيقى الطفلة المشار إليها (سن 10 و4 سنوات)، وبمواجهتها بتلك المقاطع أيدت ارتكابها بناءً على رغبة والدة الأطفال لتأديبهم وتقويم سلوكهم، وبسؤال والدة الأطفال أيدت اعترافات المتهمتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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