"القابضة الكيماوية" تعيد تشكيل مجلس إدارة "النصر للكاوتشوك"

كتب عبد الحليم سالم

أكد عبد العزيز محمد أبو سليمان عضو مجلس الإدارة بشركة النصر لمنتجات الكاوتشوك ناروبين ، أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية\، أعادت تشكيل مجلس إدارة شركة ناروبين، حيث تم اختيار اللواء عادل محجوب عضو منتدب تنفيذى جديد للشركة ، مع استمرار الدكتور جابر سيد محمد، رئيساً لمجلس الإدارة غير المتفرغ لشركة النصر لمنتجات الكاوتشوك (ناروبين) ، وتعيين الدكتور محمد خالد حجاج والكيميائى سمير أحمد عبدالنبى كأعضاء مجلس إدارة معينين وبجانب المحاسب عبدالعزيز محمد أبوسليمان..عضو مجلس الإدارة المنتخب عن العاملين فى مجلس إدارة الشركة.

وأضاف عبد العزيز أبو سليمان لـ"اليوم السابع" أن التعديلات تتطابق مع تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته بالقانون رقم 185 لسنة 2020، لافتا أن الجمعية العامة غير العادية للشركة سبق ووافقت على تعديل النظام الأساسى للشركة للتوافق مع تعديلات قانون 203 لسنة 1991 بالقانون 185 لسنة 2020 ، وستقوم الشركة القابضة بتبنى خطة طموحة لتحديث الشركة وتجديد خطوط الانتاج .

وأشار إلى أن هناك نوبة صحيان فى كل أركان الشركة لاستعادة الربحية مرة أخرى وتنشيط الإنتاج والمبيعات والتسويق .