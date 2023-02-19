اليوم السابع
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الصحة توجه رسالة مهمة لجروب الماميز.. التفاصيل

الأحد، 19 فبراير 2023 11:12 ص
الصحة توجه رسالة مهمة لجروب الماميز.. التفاصيل وزارة الصحة
كتب ــ وليد عبد السلام

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وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة إلى جروب الماميز، قائلة «مش كل اللى بيتقال يتصدق.. وفي حالة تعرض الابن أو الابنة لسخونية لا بد من استشارة الطبيب، ولا يجب الحصول على العلاجات ومنها كونجستال أو براستيمول إلا بعد العودة إلى الطبيب».
 
وأكدت وزارة الصحة في منشور اليوم، أنّ كل حالة مرضية تختلف ولها ظروف خاصة، والعلاج إذا كان مناسبا لطفل ليس بالضرورة أن يكون مناسبا للطفل الآخر.
 
وتابعت الوزارة، أنّه لابد من استشارة الطبيب، محذرة من مشاركة الأدوية والمضادات الحيوية دون وصف من الطبيب، لافتة إلى أنّ هناك آثارا جانبية وخطيرة من الإسراف في تناول العلاجات دون الجرعات التى حددها الطبيب فقط.
 
وطالبت المواطنين بضرورة طلب الرعاية الصحية، مؤكدة أنه يمكن التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة، أو الرد من خلال المصدر المباشر والتوجيه في الطريق الصحيح بدلا من العشوائية في التعامل مع الأدوية. 
 
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الصحة

جروب مامي

كورونا

الانفلونزا

السخونة



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