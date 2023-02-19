السيطرة على حريق نشب بحوش فى طهطا بسوهاج دون خسائر بالأرواح

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بحوش بناحية ساحل طهطا دائرة قسم طهطا شمالى محافظة سوهاج دون حدوث خسائر بالأرواح وذلك بسبب تطاير شرر أثناء التدفئة.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بنشوب حريق بدائرة قسم شرطة طهطا بأحد الأحواش وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية ولا توجد إصابات بشرية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة قسم طهطا بنشوب حريق بحوش ناحية ساحل طهطا دائرة قسم طهطا حيث تبين نشوب الحريق بحوش مشيد بالبلوك الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص ملك المدعو ثروت ف ع ل 21 سنة طالب ويقيم دائرة مركز طهطا وأمتد لحوش مجاور ملك المدعو أحمد ف ع ا 22 سنة طالب ويقيم دائرة القسم وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات

نتج عن الحريق إحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل بحوش الثاني وكذا إحتراق كمية من الأخشاب والبوص بحوش الأول وتبين أن سبب نشوب الحريق إشعال النيران للتدفئة بالحوش الخاص به وتطاير شرر أدي لنشوب الحريق تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.