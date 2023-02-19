السيطرة على حريق بمحل أخشاب وسط مدينة الغردقة دون إصابات

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب في محل أخشاب كبير بمنطقة شارع الحجاز وسط مدينة الغردقة، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية وجار تحديد الخسائر المادية.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطار باشتعال النيران في محل أخشاب بشارع الحجاز الرئيسي وسط مدينة الغردقة، وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية ومرفق إسعاف الغردقة.

وتم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق قبل امتداده إلى المحلات التجارية المجاورة دون خسائر بشرية.

كانت سيطرت قوات الحماية المدنية بمدينة الغردقة، على حريق بشقة سكنية في شارع النصر، السبت الماضي، بالقرب من محطة أتوبيس الوجه القبلي بمدينة الغردقة، حيث أسفر الحريق عن إصابة أحد رجال الحماية المدنية باختناق، وتم إسعافه في مكان الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية، وكذلك غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد نشوب حريق بشقة سكنية بشارع النصر بالغردقة بالقرب من محطة أتوبيس الوجه القبلي.