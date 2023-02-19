السيطرة على تسريب غاز داخل شقة فى منطقة الهرم دون إصابات

كتب بهجت أبو ضيف

أنقذت العناية الإلهية أسرة من كارثة في الهرم، بعد تسرب غاز داخل الشقة، حيث تم إصلاح التسريب والسيطرة عليه دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لشرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بتسرب غاز داخل شقة بمنطقة منشأة البكاري في الهرم، وتم على الفور التنسيق مع الجهة المسؤلة، وإبلاغ طوارئ الغاز، وتمكن المختصين من إصلاح التسرب والسيطرة عليه دون إصابات أو خسائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.