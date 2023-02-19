الداخلية تكشف كواليس واقعة "ذبح الحمير" وضبط مرتكبيها

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات العثور على رؤوس من الدواب "حمير" حديثة الذبح وعظام قديمة ملقاة داخل شكائر بالشرقية، وضبط مرتكبى الواقعة.

عقب رصد الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن العثور على رؤوس من الدواب "حمير" حديثة الذبح وعظام قديمة ملقاة داخل شكائر.

بتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنهما (أحد الأشخاص ونجله، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية)، عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبطهما، وبحوزتهما (كمية من اللحوم والعظام وزنت 230 كيلو جرام- الأدوات المستخدمة فى الواقعة - عدد من الكلاب مختلفة الأنواع).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا بقيامهما بشراء الدواب "الحمير" من الأسواق وذبحها داخل شقة بأحد العقارات واستخدامها فى إطعام الكلاب المُشار إليها، وكذا تقطيعها وتجهيزها لبيعها لمربى الحيوانات، وقيامهما بنشر مشاركات على الموقع المُشار إليه لتداول بيع تلك اللحوم وقيامهما بالتخلص من رؤوس الحمير بإلقائها بأحد المناطق الكائنة بدائرة القسم.