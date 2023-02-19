الخطوط الجوية التركية تمدد رحلاتها المجانية لإجلاء الأفراد من مناطق الزلزال

وذكرت شركة الطيران التركية - وفقا لما أورده تلفزيون (تي آر تي وورلد) التركي اليوم الأحد - أن "رحلاتنا للإجلاء من أضنة وديار بكر ومعمورة العزيز وغازي عنتاب وهاتاي وقهرمان مرعش وملاطيا وشانلي أورفا ستتواصل مجانا حتى الأول من مارس 2023".

ونفذت الشركة أكثر من 3 آلاف رحلة جوية منذ وقوع كارثة الزلزال قبل حوالي أسبوعين، حيث تمكنت من نقل ما لا يقل عن 265 ألف شخص، كما قامت بشحن 10 آلاف و753 طنا من المواد الإغاثية.

يشار إلى أن زلزالا بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا يوم 6 فبراير الجاري، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين.