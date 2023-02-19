الخشت يلتقى مجلس اتحاد طلاب جامعة القاهرة ويوجه بتوسيع قاعدة المشاركة

كتب ـ محمد صبحى

التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مع مجلس اتحاد طلاب الجامعة ، بتشكيله الجديد للعام الجامعي 2022-2023، برئاسة الطالب عبد الله عرمش، ونائب رئيس الاتحاد الطالبة فاطمة الزهراء، لاستعراض خطة الأنشطة الطلابية، بحضور مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة ورئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه وأمناء اللجان.

واستهل الدكتور محمد الخشت، حديثه بالترحيب بأعضاء مجلس الاتحاد، والتأكيد على أنهم نتاج انتخابات حرة جرت بشكل ديمقراطي، وجاءت نزيهة وشفافة في كل مراحلها، وعكست صورة مشرفة للجامعة ولطلابها.

وناقش الاجتماع، الأطر العامة للنشاط الطلابي خلال العام الدراسي الجاري، وتوسيع قاعدة المشاركة بين الطلاب في الأنشطة المختلفة، ومشاركة الاتحاد في الأنشطة التثقيفية والموسم الثقافي والفني الذي تقدمه الجامعة لطلابها.

واستمع رئيس الجامعة إلى الأفكار التى طرحها مجلس اتحاد الطلاب بكافة لجانه، فيما يتعلق بالأنشطة الطلابية والتأكيد على الحاجة إلى توسيع قاعدة المشاركة بين الطلاب.

وأكد الدكتور الخشت دعمه الكامل وإدارة الجامعة لاتحاد الطلاب وتلبية طلباتهم وتحقيق طموحات ممثلى طلاب الجامعة، والحرص على التواصل المستمر مع الطلاب والاستماع إلى رغباتهم، وتجسير الفجوة بين الأجيال، مشددا على ضرورة تنشيط إدارات رعاية الشباب بالكليات، وتقديم كافة الإمكانيات وجوانب الدعم المعنوي لأنشطة الاتحاد، والاستعانة بالمتخصصين في مختلف الجوانب للقاءات مفتوحة مع طلاب الجامعة لزيادة درجة الوعي لديهم بهذه الأنشطة، ورفع قيمة جوائز المسابقات التنافسية التي تتم بين الطلاب.

وطلب الدكتور محمد الخشت، أعضاء مجلس اتحاد الطلاب بالمشاركة في مختلف المناسبات والفعاليات التي تنظمها الجامعة، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوعين المقبلين، سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وسيلتقي وزير الشباب والرياضة بطلاب الجامعة نهاية الشهر الجاري.

ومن جانبه، وجه عبد الله عرمش رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، الشكر للدكتور محمد الخشت لإيمانه بأفكار الطلاب ودعمه لها، مؤكدًا قدرة زملاؤه على تقديم خدمات وأنشطة طلابية تجذب الطلاب وتعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم وفي إطار تحمل مسؤولية الانتماء لجامعة القاهرة العريقة.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء مجلس اتحاد طلاب جامعة القاهرة بالدعم المستمر الذي يقدمه الدكتور محمد الخشت للاتحاد والتواصل المستمر معهم، والاستماع إلى أفكارهم وتبنيها، وفتح باب النقاش والتواصل فى حوار يتسم بالديمقراطية وروح الأبوة، كما طرح أمناء اللجان ما لديهم من مقترحات تستهدف تقديم نموذج واعد في الممارسة لدورهم كممثلين لجموع طلاب الجامعة، وأعطى رئيس الجامعة توجيهاته بالبدء فورا فى تنفيذ هذه المقترحات.