الجزائر والإمارات تؤكدان إرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات

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أكدت الجزائر والإمارات العربية المتحدة على إرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، اليوم الأحد بمقر إقامته بأديس أبابا، لعضو مجلس الوزراء، ووزير دولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة العادية الـ 36 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي بدأت أعمالها أمس، وتختتم اليوم.



وأوضحت الحكومة الجزائرية - في بيان اليوم الأحد - أن هذا اللقاء شكل فرصة للتطرق إلى واقع وآفاق العلاقات الجزائرية - الإماراتية وسبل تعزيزها.