البرهان وسلفاكير يوقعان على الاتفاقية المحدثة لاتفاق جوبا لسلام السودان

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وقع رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، اليوم /الأحد/ بجوبا على الاتفاقية المحدثة لاتفاق جوبا لسلام السودان.



ووقع الفريق أول البرهان كشاهد، فيما وقع سلفاكير ميارديت كضامن للاتفاق، كما وقع الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة ورئيس الوفد الحكومي، عن جانب الحكومة السودانية، فيما وقع عن أطراف العملية السلمية، رؤساء وقادة التنظيمات والحركات، ووقع على الاتفاقية أيضا ممثلو الدول الضامنة والشاهدة على الاتفاقية.



وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي، في بيان اليوم، إن رئيس مجلس السيادة أكد في كلمته أمام الاحتفال، وبحضور رئيس جمهورية جنوب السودان، ونواب رئيس جمهورية جنوب السودان، رياك مشار، تعبان دينج، جيمس واني إيجا وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والفريق ركن ياسر العطا ومالك عقار اير والدكتور الهادي إدريس ورؤساء وقادة التنظيمات والحركات الموقعة على اتفاقية جوبا، أكد أن السلام هو القضية الجوهرية للسودان ويحتل الصدارة في الأولويات القصوى للدولة السودانية ويشكل عاملا مفتاحيا في قضايا الأمن والتنمية بالبلاد.



وأعلن البرهان التزام الحكومة بالعمل على تطبيق الاتفاقية بمواقيتها الجديدة لتشكل دفعة قوية لتنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، مشيدا بجهود دولة جنوب السودان والدول الضامنة لاتفاق جوبا، في تحقيق السلام في السودان.



وأوضح البرهان أن البلدين قررا الانتقال بعلاقاتهما إلى فضاءات أرحب من خلال تنفيذ اتفاقيات التعاون وتطبيق اتفاق الحريات الأربعة مؤكدا حرص السودان خلال رئاسته للدورة الحالية لمنظمة الإيجاد على إنفاذ اتفاقية سلام جنوب السودان المنشطة.



من جانبه أكد رئيس جمهورية جنوب السودان، أن السلام في السودان هو امتداد للسلام في جنوب السودان، وقال إن مخرجات َورشة تقييم تنفيذ اتفاق جوبا لسلام هدفت لتذليل العقبات والتحديات.



ودعا سلفاكير المجتمع الدولي إلى دعم تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، كما ناشد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال عبد العزيز الحلو، ورئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور للانضمام إلى ركب السلام حتى يكتمل السلام في السَودان، داعيا السودانيين إلى اغتنام الفرصة لتحقيق السلام من خلال وحدة الصف والكلمة.



كما تحدث في الاحتفال، ممثلو التنظيمات والحركات الموقعة على اتفاقية جوبا لسلام السودان، واليونيتامس ومنظمة الإيجاد ودول الترويكا بجانب ممثلين لدولتي مصر وتشاد مؤكدين أهمية السلام والالتزام بتنفيذه وفق الجداول المحددة.