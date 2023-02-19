الاحتلال الإسرائيلى يحتجز رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية

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احتجزت مُخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اللواء قدري أبو بكر، على معبر "الكرامة"، لدى عودته إلى الأراضي الفلسطينية بعد جولة له في أوروبا للترويج لقضية الأسرى.



وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن مخابرات الاحتلال احتجزت أبو بكر لأكثر من ساعة، خضع خلالها للتحقيق والاستجواب على خلفية التطورات التي تشهدها السجون، والخطوات النضالية القادمة للحركة الأسيرة، وجولته في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أجرى عدة لقاءات رسمية وبرلمانية وجماهيرية حول قضية الأسرى.