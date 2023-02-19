اليوم السابع
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الأحد، 19 فبراير 2023 09:07 م
أكرم القصاص
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الاحتلال الإسرائيلى يحتجز رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية

الأحد، 19 فبراير 2023 07:57 م
الاحتلال الإسرائيلى يحتجز رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اللواء قدري أبو بكر
أ ش أ

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احتجزت مُخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اللواء قدري أبو بكر، على معبر "الكرامة"، لدى عودته إلى الأراضي الفلسطينية بعد جولة له في أوروبا للترويج لقضية الأسرى. 


وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن مخابرات الاحتلال احتجزت أبو بكر لأكثر من ساعة، خضع خلالها للتحقيق والاستجواب على خلفية التطورات التي تشهدها السجون، والخطوات النضالية القادمة للحركة الأسيرة، وجولته في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أجرى عدة لقاءات رسمية وبرلمانية وجماهيرية حول قضية الأسرى.


فلسطين

قدرى أبو بكر

الاحتلال الإسرائيلى

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى

القضية الفلسطينية



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