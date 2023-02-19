الاتحاد الأوروبي يُدين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بعيد المدى

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أدان الاتحاد الأوروبي بشدة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بعيد المدى، مؤكدًا أن ذلك يمثل عملًا خطيرًا ومتهورًا يهدد السلام والأمن الدوليين والإقليميين.

وذكر بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي ، أن هذا الأمر يظهر أن البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية يهدد جميع البلدان حول العالم ويتطلب ردا مناسبا من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وكرر الاتحاد الأوروبي دعوته لكوريا الشمالية بالوقف الفوري لإطلاق الصواريخ الباليستية والدخول في حوار بناء مع الولايات المتحدة وجارتها الجنوبية.

وأضاف البيان " أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل أبداً تقويض بيونج يانج للهيكل الدولي بشأن عدم الانتشار النووي، وأن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن المستدامين في المنطقة سيتم عن طريق انخراط الشمال في إجراءات تهدف إلى ضمان إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه".. مشددا على أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم عملية دبلوماسية جديدة.