اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الإمارات تفتتح مستشفى الشيخ محمد بن زايد فى تركيا لمساعدة منكوبى الزلزال

الأحد، 19 فبراير 2023 10:47 ص
الإمارات تفتتح مستشفى الشيخ محمد بن زايد فى تركيا لمساعدة منكوبى الزلزال آثار الزلزال
أ.ش.أ

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بدأ مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في منطقة الريحانية بمدينة هاتاي التركية وضمن عملية "الفارس الشهم / 2" استقبال المصابين والمتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرا.

وتبلغ سعة المستشفى - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - اليوم الأحد، 200 سرير بالإضافة إلى 20 سرير عناية فائقة وغرفتي عمليات بكامل المعدات الطبية، وغرفتين للعناية المركزة ومختبر وصيدلية.

وأكد سفير الإمارات لدى تركيا سعيد ثاني الظاهري أن افتتاح مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في مدينة هاتاي التركية يأتي ضمن عملية الفارس الشهم / 2 "، وفي إطار الحرص على تخفيف المعاناة عن المتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرا.

وأوضح أن المستشفى الذي تم بناؤه في وقت قياسي خلال أيام قليلة يجسد نهج دولة الإمارات الإنساني وحرصها على المساهمة في تأمين الرعاية الطبية للمتضررين من الزلزال، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية في الجمهورية التركية بشكل مستمر لتحديد الاحتياجات الضرورية التي يحتاجها المتضررون من الزلزال.

ويعد هذا المستشفى الميداني هو الثاني الذي تفتتحه دولة الإمارات في تركيا، حيث سبق وأن افتتحت في 13 فبراير الجاري المستشفى الميداني الإماراتي في منطقة إصلاحية في مدينة غازي عنتاب التركية، ويقدم الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية الضرورية والعاجلة لهم للمتأثرين من الزلزال بالإضافة إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي.

ويضم المستشفى الميداني نخبة من الكوادر الطبية الإماراتية المتخصصة التي تقدم كافة أشكال الدعم والرعاية الطبية تجسيدا لأهداف “الفارس الشهم / 2 ” التي أطلقتها دولة الإمارات استجابة إنسانية عاجلة للمتأثرين من الزلزال في تركيا وسوريا.

 


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