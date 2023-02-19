الإعدام شنقا لعامل بورشة أحذية قتل زوجته فى منطقة دار السلام

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عامل أحذية متهم بقتل زوجته، لامتناعها عنه في دار السلام، بالإعدام شنقًا، بعد ورود رأي المفتي في حكم إعدامه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حامد محمد راشد وسالي الصعيدي، وأمانة سر مجدي شكري.

وجاء في أمر إحالة القضية 13274 لسنة 2022 جنايات دار السلام، أن المتهم عامل بورشة أحذية، قتل زوجته المجني عليها "تغريد.ر"، عمدًا مع سبق الإصرار المصمم على ذلك بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها انتقامًا لامتناعها عنه مستقرا ذهنه لوجود أسلحة بيضاء بمسكنه - رهن إشارته - وعلق تنفيذ مخططه على رفضها معاشرته لها وما أن تهيأ له الظرف بامتناعها فاستل سلاح أبيض "سكين"، وانهال عليها طعنًا ونحرًا فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي ولم يثنه عن جرمه أخذها منه ميثاقًا غليظًا فأسقطها أرضًا حتى خارت قواها ولفظت أنفاسها وتيقن من مفارقتها الحياة قاصدًا من ذلك إزهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم، أنه أحرز سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.