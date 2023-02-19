اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 فبراير 2023 06:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الإعدام شنقا لعامل بورشة أحذية قتل زوجته فى منطقة دار السلام

الأحد، 19 فبراير 2023 05:08 م
الإعدام شنقا لعامل بورشة أحذية قتل زوجته فى منطقة دار السلام محكمة ـ أرشيفية
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عامل أحذية متهم بقتل زوجته، لامتناعها عنه في دار السلام، بالإعدام شنقًا، بعد ورود رأي المفتي في حكم إعدامه.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حامد محمد راشد وسالي الصعيدي، وأمانة سر مجدي شكري.
 
وجاء في أمر إحالة القضية 13274 لسنة 2022 جنايات دار السلام، أن المتهم عامل بورشة أحذية، قتل زوجته المجني عليها "تغريد.ر"، عمدًا مع سبق الإصرار المصمم على ذلك بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها انتقامًا لامتناعها عنه مستقرا ذهنه لوجود أسلحة بيضاء بمسكنه - رهن إشارته - وعلق تنفيذ مخططه على رفضها معاشرته لها وما أن تهيأ له الظرف بامتناعها فاستل سلاح أبيض "سكين"، وانهال عليها طعنًا ونحرًا فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي ولم يثنه عن جرمه أخذها منه ميثاقًا غليظًا فأسقطها أرضًا حتى خارت قواها ولفظت أنفاسها وتيقن من مفارقتها الحياة قاصدًا من ذلك إزهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.
 
كما أسندت النيابة العامة للمتهم، أنه أحرز سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

قتل

اعدام

جنايات القاهرة

اخبار الحوادث

جرائم القتل

عقوبة القتل



الموضوعات المتعلقة

السجن المشدد 5 سنوات للمتهمين بالشروع في قتل جارهم بالشرقية

الأحد، 19 فبراير 2023 11:35 ص

اعترافات المتهم بمحاولة قتل شخص في مدينة نصر: حاولت سرقته

السبت، 18 فبراير 2023 11:26 م

إحالة شقيقين لمحكمة الجنايات بتهمة قتل زوجة الأول وابنتها بمدينة غارب بالبحر الأحمر

السبت، 18 فبراير 2023 09:52 م

تأجيل محاكمة موظف متهم بالشروع فى قتل جاره بالفيوم إلى مارس

السبت، 18 فبراير 2023 03:09 م

حبس متهم بالشروع فى قتل شاب بسبب خلافات بينهما بمدينة نصر

الجمعة، 17 فبراير 2023 11:55 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة