اليوم السابع
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الأحد، 19 فبراير 2023 04:35 م
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اعرف كمية السجائر الإلكترونية المسموح بدخولها مع المسافر للسعودية

الأحد، 19 فبراير 2023 04:21 م
اعرف كمية السجائر الإلكترونية المسموح بدخولها مع المسافر للسعودية السجائر الالكترونية
إيمان حنا

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قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالسعودية، إنه يُسمح للمسافر البالغ غير المتردد على المنفذ الجمركي، باستيراد 25 سيجارة إلكترونية ذات الاستخدام المرة الواحدة، كما يسمح باستيراد السجائر الالكترونية ذات الاستخدام المرة الواحدة بحد أقصى 125 جهازاً كل ثلاثة أشهر للفرد.وفق "سبق".

ونصحت الهيئة بالاطلاع على التعريفة الجمركية المتكاملة لمعرفة الإجراءات للسلع المستوردة .

وكانت السعودية قد سمحت فى عام 2020  ممثلة فى وزارة الشؤون البلدية والقروية، ببيع منتجات التبغ المغلفة والمرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، من السجائر الإلكترونية والمعسل داخل التموينات والأسواق المركزية.

وجاء هذا القرار لمنع احتكار بعض المحال التجارية لهذه المنتجات، والحد من الممارسات غير النظامية التي كانت تمارس سابقا، من الغش والتقليد للمعسل وغيره.

حيث لوحظ أن هذه المنتجات تباع في أطراف المدينة بعيدا عن أعين الرقيب، واستغلال الباعة للمناسبات المختلفة لرفع الأسعار وتلاعبهم بالمنتجات، إضافة لبيعها في الخفاء.

فيما تم التشديد على أن هذا الإجراء يجب أن يتم وفق الاشتراطات الفنية الخاصة بالبقالات والتموينات والأسواق المركزية.

وشمل ذلك أن تكون هذه المنتجات غير مرئية وموضوعة في أدراج مغلقة، وعدم البيع لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة، وعدم الإعلان والترويج لمنتجات التبغ.

 

 


اخبار السعودية

السجائر الالكترونية

السعودية

إجراءات دخول السجائر الالكترونية للسعودية



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