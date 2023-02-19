اعترافات المتهم بالاستعراض بـ"توك توك" في المقطم: "كنت فى زفة صحبي"

كتب سليم على

أدلى سائق توك توك باعترافات أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، متهم ب السير عكس الاتجاه بدائرة قسم المقطم وتعريض حياة المواطنين للخطر، قائلا: " كنت فى زفة صحبي بفرحه”.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت بتحليل عينه من الدم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، ووجهت له تهمة تعريض حياة المواطنين للخطر.

عقب رصد تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله قائد مركبة "توك توك" يقوم بحركات استعراضية حال سيرها للخلف "عكس الاتجاه" بمنتصف الطريق برعونة بمنطقة المقطم بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد قائد المركبة مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة أثناء سيره بحفل زفاف أحد أصدقائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.